Por qué es importante desarrollar la resiliencia en tiempos de pandemia y cómo hacerlo

La psicología lo estudia desde hace más de 40 años. No se trata únicamente de cómo afrontar con éxito los reveses de la vida, sino de salir fortalecidos de estas experiencias. El término resiliencia proviene del latín resilio, que significa volver atrás o dar un salto, lo que ocurre con las gomas elásticas cuando se estiran y regresan al estado original. No significa que no te afecta la situación, y que no experimentas emociones intensas. Significa que, con tiempo, eres capaz de adaptarte y salir adelante.