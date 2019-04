Por ayudar a un desconocido: muere director de escuela que donó médula ósea a un niño de 14 años

De acuerdo con el periódico escolar, Nelson recibió en octubre del año pasado una llamada de un programa nacional de donación de médula ósea llamado Be the Match en la que le dijeron que su sangre era compatible con un menor que necesitaba de su ayuda.

Las complicaciones durante un transplante de médula ósea suelen ser muy escasas, tanto es así que los donantes regresan a casa el mismo día de la cirugía y pueden retomar sus actividades normales en una semana. Sin embargo, no fue el caso de Nelson, quien entró en coma durante el procedimiento en febrero y falleció el domingo pasado.

Familiares le dijeron a medios locales que el hombre de 44 años se sometió a la operación en el Centro Médico Universitario Hackensack y tras la intervención ya no podía hablar ni moverse.

"Sus ojos estaban abiertos y él sabía quiénes éramos. Pero no se podía mover. Nunca volvió a hablar", contó su padre, Willie Nelson. "Estábamos esperando que saliera del coma, pero no lo logró".

La madre asegura que su hijo sufrió un ataque cardiaco durante el procedimiento y que los médicos no han explicado por qué.

Un gran padre, militar y educador

"Era realmente un pilar de su comunidad, querido por todos los que lo conocieron. Cuando me enteré de su muerte, pensé que tenía algo que ver con su servicio militar. Pero no fue así", lamentó uno de sus amigos en Twitter.

Por motivos de privacidad y confidencialidad, Be the Match no dio a conocer detalles sobre la identidad del joven que iba a recibir el transplante, su diagnóstico o si finalmente le fue donada médula ósea de Nelson.