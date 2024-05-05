Estos son los peores alimentos para los dientes, según los dentistas

Video Médicos advierten sobre los riesgos de realizar trucos dentales que se hacen virales en redes sociales

La dentadura suele ser de las últimas preocupaciones en cuestión de salud para las personas. Con enfermedades y virus inesperados rondando por doquier, muchos se olvidan de la importancia que tiene la salud bucal para prevenir enfermedades cardiovasculares o, incluso, artritis reumatoide.

La salud bucal no solo debe procurarse con el lavado de dientes cotidiano o asistiendo a un especialista, también se puede evitar o reducir el consumo de ciertos alimentos y bebidas que dañan a la dentadura.

Un representante de Baracoda Daily Healthtech demuestra la tecnología de espejo Baracoda, que brinda al usuario comentarios sobre cómo cepillarse los dientes, durante el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, Nevada, el 5 de enero de 2023. Imagen ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Algunos de esos alimentos pueden generar un caldo de cultivo para las caries, mientras que otros pueden causar fracturas dentales reales.

PUBLICIDAD

Si se desea evitar problemas dentales a largo plazo —entre ellos dolores dentales—, los médicos recomiendan evitar en lo posible el consumo de algunos de los siguientes alimentos y bebidas:

Cítricos

Los cítricos, como fuente de vitamina C, son buenos para la salud de las personas; sin embargo, su naturaleza ácida los hace riesgosos para los dientes.

Según el doctor Jossen Gastelum, dentista de Arizona que publica consejos de salud dental en su canal de TikTok, los cítricos pueden hacer que aumenten los niveles de acidez en la boca.

“Las naranjas o los pomelos, básicamente cualquier cítrico... pueden hacer que el pH de la boca disminuya, lo que la vuelve ácida”, afirmó Gastelum. Eso puede resultar en la desmineralización del diente o la destrucción del esmalte que lo recubre.

Caramelos pegajosos

Uno de los más peligrosos para los dientes. De acuerdo con el doctor Kim Capehart, profesor de la Universidad de Augusta, el consumo de cualquier cosa que sea ácida o pegajosa debe evitarse “porque son muy dañinas para los dientes”.

Esto incluye caramelos, gusanos de goma y cualquier cosa similar. Capehart afirmó que los productos pueden atascarse en los surcos de los dientes y ser difíciles de cepillar, lo que significa que pueden quedar pedazos de caramelo.

Hielo

Mucha gente le gusta comer-morder hielo, pero no es bueno para los dientes. Así lo considera el doctor Capehart.

La temperatura fría del hielo puede ser difícil para las personas con dientes sensibles, y la dureza puede provocar fracturas dentales, afirmó al portal HuffPost.

PUBLICIDAD

Beber un vaso de agua con hielo no necesariamente es una amenaza; el problema principal se encuentra en si se mastica.

Pan y galletas

Otros alimentos que son pegajosos y pueden atascarse en y entre los dientes. El pan eventualmente se convierte en azúcar, lo que puede causar caries.

El doctor Gastelum añadió que las galletas saladas también son dañinas por la misma razón, especialmente para los niños.

“Y esas galletas generalmente están hechas de algún tipo de carbohidrato, que se convierte en un azúcar que luego la bacteria puede también causar daño en los dientes”, explicó.

Bebidas gaseosas y energéticas

Una de las bebidas más peligrosas es el refresco por los daños que puede hacerle a la boca. “Los refrescos pueden ser súper ácidos. Pueden tener niveles de acidez cercanos al ácido de la batería”, afirmó Gastelum.

Las bebidas energéticas también son dañinas para la salud bucal porque están cargadas de azúcares adicionales.

“El nivel de acidez en sí mismo, incluso en las versiones sin azúcar, sigue siendo muy malo para los dientes”, dijo.

Café

Lamentablemente para quienes lo aman, el café también daña la salud dental. ¿Cómo? Por la acidez que contiene la bebida.

“Esto es cierto ya sea que beba su café solo o con un endulzante”, señaló Gastelum.

Para aquellos que agregan azúcar a su taza de café, es doblemente dañino debido a los azúcares que se arremolinan en la boca. ¿Otro golpe contra el café? Te mancha los dientes, afirmó el médico.

PUBLICIDAD

Alimentos que hacen bien a los dientes

No todo son malas noticias. Entre los alimentos que hacen bien a los dientes se encuentran las zanahorias y otros vegetales crujientes —como el apio— que, al masticarlos, ayudan a limpiarlos.

“El queso es bastante bueno para los dientes y se puede usar… para neutralizar algunos de los ácidos de la boca”, mencionó el doctor Gastelum.

Además, beber agua y té verde puede ayudar a mantener niveles saludables de acidez en la boca.

Mira también: