¿Se pueden caer los dientes a consecuencia del covid-19? Otra incógnita del coronavirus

No hay, por el momento, pruebas o estudios concluyentes que indiquen que la infección por coronavirus pueda derivar en la pérdida de piezas dentales. Pero algunos efectos de la covid se han ido documentando poco a poco, mucho después de los primeros casos de principios de año, y estamos ante un virus que no para de dar sorpresas.

“Es muy poco común que los dientes se salgan literalmente de sus cavidades”, afirmó David Okano, periodoncista de la Universidad de Utah en Salt Lake City, en declaraciones al The New York Times. No obstante, este experto cree que los problemas dentales existentes pueden empeorar como resultado de la covid-19, en especial cuando los pacientes se recuperan de las infecciones graves y se enfrentan a sus efectos a largo plazo.