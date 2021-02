Una nueva variante de coronavirus, potencialmente más peligrosa, se extiende por Nueva York

Uno de los estudios sobre la nueva variante, liderado por un grupo de la Instituto de Tecnología de California (CalTech), se publicó el martes online. El segundo estudio, de investigadores de la Universidad de Columbia, todavía no se ha hecho público. En ambos casos se trata de preprints o trabajos preliminares, no revisados por pares y todavía sin publicar en investigaciones científicas, lo que significa que hay que tomarlos con cautela ya que sus conclusiones podrían variar. Los expertos, no obstante, sugieren que los resultados, aunque preliminares, indican que la expansión de esta variante es real.