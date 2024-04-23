Las mujeres que son atendidas por médicas tienen menos probabilidades de morir, revela estudio

Video ¿Cuántas horas debes dormir para evitar problemas de salud? Un estudio genera alarmas entre los adultos

Las mujeres que son tratadas por médicas tienen menos probabilidades de morir, de acuerdo con una investigación publicada este lunes en la revista especializada Anales de Medicina Interna.

Partiendo de la idea de que se sabe poco sobre cómo impacta el sexo de médico y paciente en los resultados clínicos, se plantearon realizar un estudio a partir de una muestra aleatoria del 20% de beneficiarios de Medicare hospitalizados con afecciones médicas durante 2016 a 2019.

PUBLICIDAD

Y tras revisar las métricas de mortalidad y reingreso, descubrieron que los pacientes presentan menores tasas de mortalidad y reingreso cuando son tratados por médicas.

El estudio revisó los casos de 458,108 pacientes de sexo femenino y 318,819 de sexo masculino, el 31.1% de las mujeres y 30.6% de los hombres tuvieron una menor mortalidad cuando fueron tratados por doctoras.

Los datos por sí solos no explican por qué a las mujeres les va mejor cuando las tratan otras mujeres. Sin embargo, otros estudios sugieren que tienen menos probabilidades de sufrir " falta de comunicación, malentendidos y prejuicios" cuando son atendidas por doctoras, según dijo a NBC News el autor principal del estudio, el doctor Atsushi Miyawaki, catedrático adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio.

Según los autores del nuevo estudio, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de recibir cuidados intensivos, pero es más común que tengan experiencias negativas con la atención sanitaria, incluyendo que no se tengan en cuenta sus preocupaciones y que se ignoren sus síntomas cardiacos o de dolor.



Los médicos varones también son más propensos a subestimar el riesgo de un infarto de las mujeres, dice la investigación. Esto es un dato alarmante ya que los resultados de los pacientes no deberían diferir entre doctores y doctoras si practican la medicina de la misma manera, afirmó el doctor Yusuke Tsugawa, otro autor del estudio.

"Lo que indican nuestros resultados es que los médicos de ambos sexos practican la medicina de forma diferente, y estas diferencias tienen un impacto significativo en los resultados de salud de los pacientes", dijo Tsugawa.

PUBLICIDAD

Los investigadores sugieren que cuanto antes debe prestarse atención a lo que están haciendo bien las doctoras, y replicarse en la práctica de los doctores, más pacientes se verán beneficiados.

"Seguir investigando los mecanismos subyacentes que relacionan el sexo del médico con los resultados de los pacientes, y por qué el beneficio de recibir el tratamiento de médicas es mayor para las pacientes, tiene el potencial de mejorar los resultados de los pacientes en todos los ámbitos", agregó Tsugawa.

Mira también: