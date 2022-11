Qué pasa si tu médico de atención primaria dice que ya no eres su paciente

El control regular también ayuda a garantizar que las personas reciban servicios de rutina esenciales, como inmunizaciones y controles de presión arterial, dijo el doctor David Blumenthal, ex médico de atención primaria y presidente de The Commonwealth Fund, una organización de investigación y políticas.

Las organizaciones de atención médica se enfocan cada vez más en exigir a los médicos que cumplan con ciertas métricas de calidad, como el control de la presión arterial alta de los pacientes o la atención integral de la diabetes. En este entorno, “podría ser problemático para los médicos ser responsables de la salud de los pacientes a los que no ven”, dijo Blumenthal.