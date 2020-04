Medicamento remdesivir muestra resultados positivos en estudio clínico con pacientes graves de covid-19

La compañía farmacéutica Gilead Sciences, Inc. proporcionó un posible rayo de esperanza en la lucha contra el coronavirus, luego de anunciar los resultados de un ensayo clínico que evaluó los efectos del antiviral remdesivir en pacientes hospitalizados con manifestaciones graves de covid-19.

Los datos completos del estudio serán revisados por expertos médicos en las próximas semanas.

“A diferencia del desarrollo tradicional de medicamentos, estamos intentando evaluar un agente de investigación junto con una pandemia global en evolución. Múltiples estudios concurrentes están ayudando a informar si remdesivir es un tratamiento seguro y efectivo para covid-19 y cómo utilizar mejor el medicamento” , dijo el doctor Merdad Parsey, director médico de Gilead Sciences, en el estudio de la compañía.



El doctor Parsey añadió que, “el estudio demuestra la posibilidad de que algunos pacientes sean tratados con un régimen de 5 días, lo que podría expandir significativamente el número de pacientes que podrían ser tratados con nuestro suministro actual de remdesivir; esto es particularmente importante en el contexto de una pandemia, para ayudar a los hospitales y trabajadores de la salud a tratar a más pacientes que necesitan atención urgente”.

El remdesivir, que fue desarrollado originalmente para tratar otros coronavirus como el SARS y también se ha probado en la enfermedad por el virus del Ébola, pero no tiene licencia ni está aprobado para su uso en ninguna parte del mundo. Todavía no se ha demostrado que sea seguro o efectivo para el tratamiento de COVID-19.



“Estoy emocionado porque remdesivir no es robitussin o un desinfectante, sino una droga antiviral”, dijo a Univision Noticias el doctor Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de medicina en la Universidad de California San Francisco (UCSF). “Remdesivir es parte del panorama general, pero no la imagen completa; se requieren más estudios y responder a otras preguntas como quién va a pagar por el tratamiento, o si va a estar disponible y en igualdad de circunstancias para todos, ricos y pobres”.

A pesar de los buenos indicios, aún no es suficiente. “La buena noticia no es tan buena; se requieren estudios más complejos sobre las características de los pacientes, su edad, condición de salud, el lugar donde viven y muchos más detalles”, dijo a Univision Noticias, el doctor Kasein González, médico familiar del St. Joseph Hospital en Orange, California. “Un estudio con 400 personas es menos confiable de otro que otro que incluya a más de 1,000 pacientes”.

“Estos datos son alentadores, ya que indican que los pacientes que recibieron remdesivir en cinco días experimentaron una mejoría clínica similar a los pacientes que recibieron un tratamiento de 10 días”, dijo en el informe de Gilead la doctora Aruna Subramanian, Profesora Clínica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, California. “Si bien aún se necesitan datos adicionales, estos resultados ayudan a comprender mejor cómo se puede optimizar el tratamiento con remdesivir, si se demuestra que es seguro y efectivo”.

Otro estudio no encontró beneficios

No obstante , en un estudio separado sobre remdesivir, publicado el miércoles por The Lancet, el antiviral no se asoció con beneficios clínicos estadísticamente significativos.

“Desafortunadamente, nuestro ensayo encontró que, si bien era seguro y se toleraba adecuadamente, remdesivir no proporcionaba beneficios significativos sobre el placebo”, dijo el investigador principal del nuevo estudio, el doctor Bin Cao, del China-Japan Friendship Hospital de Beijing, quien fue citado por The New York Times.

“Ese no fue un estudio global”, dijo el profesor Chin-Hong a Univision Noticias. “Su realidad aplica solamente a China, no a EEUU, porque allá usan otras regulaciones médicas”

“Efecto positivo”: Doctor Anthony Fauci

El doctor Anthony Fauci dijo sobre el estudio que los resultados muestra que "el remdesivir tiene un claro, significativo, efecto positivo en la reducción del tiempo de recuperación". Fauci, que es conocido por su cautela a la hora de hacer manifestaciones afirmó que el estudio muestra "que una droga puede bloquear este virus".

Según el diario The New York Times, un funcionario de la Administración Trump dijo que es probable que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) emita una aprobación de emergencia para remdesivir.

Sin embargo, el diario aclaró que una autorización de emergencia por parte de FDA no es lo mismo que una aprobación formal de drogas por parte de la agencia, y que, cuando el gobierno federal declara una emergencia de salud pública, la FDA puede aprobar ciertos medicamentos o pruebas para abordar la emergencia si no hay otras alternativas. Ese es el caso con el coronavirus, i nformó el periódico, ya que no se ha demostrado que ninguna droga sea efectiva contra el virus.