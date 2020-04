Una vacuna creada hace un siglo podría convertirse en una nueva arma contra el covid-19

“No es la panacea”

Tampoco puede ser administrada a personas con el sistema inmune comprometido ya que se trata de una vacuna “viva”, fabricada con una versión debilitada del organismo que causa la tuberculosis. Y según explica Faustman a The New York Times, no podría ser usada en pacientes hospitalizados con covid-19 ya que su efecto no sería lo suficientemente rápido y podría afectar otros tratamientos.