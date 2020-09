Los héroes de la pandemia: “Si el mundo está ardiendo, yo siento que tengo que ayudar a apagar el fuego”

"No te preocupes, ya casi termino", dijo mientras le ponía el algodón en la nariz.

“Como clínicos generalistas tenemos la oportunidad de tener una voz mayor", dijo Martínez-Bianchi. “Trabajamos ayudando al departamento de salud, haciendo activismo comunitario. Y eso a mí me enorgullece muchísimo”.

El momento decisivo

Sin acceso a pruebas gratuitas ni información en español al principio de la pandemia, los latinos no tenían forma de saber si estaban enfermos. En junio, el 77 por ciento de los residentes del condado de Durham que dio positivo al covid-19 eran latinos, aunque representan solo el 14 por ciento de la población.

Martínez-Bianchi describe el verano como un "espacio de ebullición", y dijo que ella y sus colegas sabían que "si no nos cuidábamos se iba a desbordar el sistema".

"Va a morir gente si eso no sale a la luz", dijo. "No podemos escondernos detrás de la excusa de la privacidad cuando hay docenas de brotes".

Ese día, Cohen reconoció ampliamente las deficiencias, como el no haber reportado las tasas de infección en las comunidades latinas y la falta de comunicación con las comunidades más necesitadas. Cohen se comprometió a priorizar la comunidad.

La ayuda comunitaria, “indispensable” para los latinos

En el evento en junio, las pupusas crujían en una parrilla y unos adolescentes pelaban maíz, mientras la gente instalaba tanques de propano y dibujaba carteles de colores, para recaudar dinero mientras celebraban la vida de una mujer que muchos de ellos no conocían personalmente. El afligido esposo de la mujer, don Jerónimo, agradeció el apoyo de la multitud, por un altavoz. La venta de alimentos recaudó 3,000 dólares para la familia.

Según Almonte, muchos latinos no confían en los hospitales ni en los médicos. Almonte compartió historias con LATIN-19 de pacientes que murieron y sus familias no fueron notificadas durante días.

"En ese caso si el covid me lleva al hospital, ¿quién va a cuidar a mis niños?", expresó. “Si no hay otros familiares, un vecino, un amigo. Que todos tengan los números de teléfonos, que los niños tengan número de teléfonos en su ropa".

Los latinos también informan haber sido dados de alta del hospital demasiado rápido, lo que ha tenido consecuencias devastadoras. En un caso, una enfermera de emergencia trató de dar de alta a un paciente de habla hispana sin revisar adecuadamente sus signos vitales ni hacerle una prueba de covid-19. Llamó a su hijo de habla inglesa, quien abogó por su padre y se negó a recogerlo, sabiendo que estaba demasiado enfermo. Tenía razón: su padre acabó en respiración artificial en la Unidad de Cuidados Intensivos y no fue enviado a casa hasta 16 días después.

Según Almonte, las consecuencias económicas de la pandemia son tan preocupantes como los riesgos para la salud; muchas personas de esta comunidad no pueden pagar la renta ni las facturas telefónicas después de perder sus trabajos.

Las alianzas comunitarias forjan el futuro

Pero los médicos saben que el trabajo no ha terminado. En los códigos postales donde vive y trabaja un número creciente de latinos, las cifras se han mantenido en su mayoría estables. Esto incluye los condados rurales donde granjas, plantas procesadoras de carne y aves emplean en su mayoría a trabajadores latinos. A pesar de las demandas de los trabajadores y activistas, incluidos los miembros de LATIN-19, NCDHHS no ha presionado para que se realicen más pruebas en estos lugares de trabajo.

El departamento también priorizó la contratación de más rastreadores de contacto bilingües. En junio, solo 19 de 152 rastreadores de contacto se identificaron como hispanos/ latinos . Hasta el 16 de septiembre, la cantidad total de rastreadores de contactos aumentó a 889, de los cuales 360, el 41 por ciento, son hispanos/ latinos. Según la portavoz de NCDHHS, Amy Ellis, la empresa a cargo de la contratación de rastreadores de contactos, Community Care of North Carolina, ha contratado ahora a 447 empleados de habla hispana. El rastreo de contactos ha llevado a tasas mucho más altas de pruebas, especialmente en la comunidad latina.

Por eso Martínez-Bianchi afirma que no planea detenerse por ahora.

Este artículo y los videos fueron publicados en una colaboración entre Univision Digital y Enlace Latino NC. Este proyecto contó con el apoyo del Center for Documentary Studies y Duke Office of Durham and Community Affairs de Duke University.