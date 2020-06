Los ‘antivacuna’ impedirían que EEUU logre inmunidad colectiva si rechazan una eventual vacuna contra el coronavirus: Fauci

Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, dijo este domingo que está "cautelosamente optimista" de que una vacuna contra el coronavirus esté disponible para principios de 2021, pero advirtió que Estados Unidos probablemente no alcanzaría la inmunidad colectiva si una parte de la población se niega a recibir la dosis.

Esa parte de la entrevista se refería a un sondeo hecho semanas atrás por ABC News/The Washington Post , el cual mostró que, en general, "el 27% de los adultos" dijo que "definitivamente (15%) o probablemente (12%) no recibirían la vacuna" contra el coronavirus. En esa misma encuesta, "el 45% de los conservadores más fuertes (...) dijeron que es poco probable que se vacunen contra el coronavirus, incluso si fuera de forma gratuita".

Fauci dijo entonces que se "conformaría" con una vacuna que tenga una efectividad de "70% al 75%" pero que esta protección sería incompleta debido al hecho de que muchos estadounidenses no quieren una vacuna.

"Lo mejor que hemos hecho es frente al sarampión, que tiene una efectividad del 97 al 98% (...) Sería maravilloso si llegamos allí. No creo que lo hagamos. Me conformaría con (...) 70, 75% de vacuna efectiva", dijo a CNN.

Fauci luego respondió que ese "70% o 75%" no podría generar inmunidad colectiva al coronavirus. Inmunidad comunitaria (o colectiva), detallan los Centros para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos ( CDC ), es una situación en la que "una proporción suficiente de una población es inmune a una enfermedad infecciosa (a través de la vacunación y/o enfermedad previa) para que sea poco probable su propagación de persona a persona".

El sentimiento antivacuna

Lo cierto es que la vacunación " ha salvado millones de vidas, frenado enfermedades y dolor", señaló a Univision Noticias Aaron E. Glatt, responsable de enfermedades infecciosas en el hospital South Nassau Communities Hospital, en Nueva York. "Es penoso que se dé crédito a fuentes no científicas e infundadas en Internet", añadió.

"Desafortunadamente, los padres que no vacunan a sus hijos, aunque estén bienintencionados y preocupados por su bienestar, simplemente no comprenden el alcance social de sus decisiones. No solo de poner en peligro la salud de sus hijos, sino también la de otros", explicó.