Del protuberante tumor que esta bebé tenía en la frente ya no queda rastro gracias a una cirugía

Pero a medida que la pequeña fue creciendo, y con ella el tumor benigno sobre su frente, su madre decidió buscar un especialista y, a través de un grupo de Facebook, dio con uno de los más prestigiosos expertos en hemangiomas y malformaciones vasculares en el mundo: el doctor Gregory Levitin, director de Marcas de Nacimiento y Malformaciones Vasculares del New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai.