Cambiar Ciudad
Bebidas Alcohólicas

'Ley seca' voluntaria: los estadounidenses beben menos que nunca en casi 90 años, según Gallup

La tasa de adultos que afirma consumir alcohol se redujo a 54% en EEUU, la medida más baja en la encuesta que realiza la consultora Gallup desde hace casi 90 años. El retroceso coincide con una mayor convicción entre los estadounidenses de que el consumo moderado de alcohol es dañino para la salud.

Por:
Univision
Video Agencias del orden reciben fondos para detectar y arrestar conductores bajo influencia de sustancias

La cantidad de adultos que asegura consumir alcohol se redujo a 54% en Estados Unidos, la cifra más baja en casi 90 años de la encuesta realizada por la consultora Gallup.

La tasa de mayores de edad que ingieren bebidas alcohólicas ya había descendido de 62% en 2023 a 58% en 2024.

PUBLICIDAD

La nueva marca de 2025 se acerca a la del 55% registrado en 1958, indica Gallup en un comunicado.

Las marcas más altas, entre 68% y 71% de los adultos ingiriendo alcohol, se dieron entre 1974 y 1981.

Más sobre Bebidas Alcohólicas

Director general de sanidad pide incluir advertencias de "riesgo de cáncer" en las bebidas alcohólicas
2 mins

Director general de sanidad pide incluir advertencias de "riesgo de cáncer" en las bebidas alcohólicas

Salud
El efecto no deseado de las fiestas: tres consejos para prevenir la resaca y tres para tratarla
5 mins

El efecto no deseado de las fiestas: tres consejos para prevenir la resaca y tres para tratarla

Salud
Por qué una sola bebida alcohólica al día puede elevar la presión arterial
4 mins

Por qué una sola bebida alcohólica al día puede elevar la presión arterial

Salud
Cerveza y licores, peores para la cintura y el corazón que el vino tinto o blanco
4 mins

Cerveza y licores, peores para la cintura y el corazón que el vino tinto o blanco

Salud
El azúcar escondido en el vino: dos copas pueden exceder el límite recomendado
3 mins

El azúcar escondido en el vino: dos copas pueden exceder el límite recomendado

Salud
Por qué hay que recordar el vínculo del que nadie quiere hablar entre alcohol y cáncer de mama
5 mins

Por qué hay que recordar el vínculo del que nadie quiere hablar entre alcohol y cáncer de mama

Salud
Estudio asocia el cáncer al consumo de bebidas alcohólicas, incluso en pequeñas cantidades
1 mins

Estudio asocia el cáncer al consumo de bebidas alcohólicas, incluso en pequeñas cantidades

Salud
¿Qué hay detrás del aumento de nuevos casos de coronavirus en EEUU?
7 mins

¿Qué hay detrás del aumento de nuevos casos de coronavirus en EEUU?

Salud
Bienvenido al día después: qué hacer cuando te has pasado con el alcohol
1 mins

Bienvenido al día después: qué hacer cuando te has pasado con el alcohol

Salud
¿Una copita de vino al día puede ser demasiado?
6 mins

¿Una copita de vino al día puede ser demasiado?

Salud

También se detecta que los adultos jóvenes mantienen su tendencia a la reducción en la ingesta de alcohol, pasando del 59% en 2023 al 50% en la actualidad.

La tendencia decreciente de los últimos años coincide con las advertencias científicas de que cualquier nivel de consumo de alcohol perjudica la salud, "un fuerte cambio respecto a recomendaciones previas de que el consumo moderado de alcohol podía dar ciertos beneficios protectivos para la salud", indica Gallup.

De hecho, por primera vez en la encuesta, la mayoría de los estadounidenses, el 53%, considera que beber con moderación, o "una o dos copas al día", es malo para su salud. Este grupo ha crecido respecto al 28% en 2018, el 39% en 2023 o el 45% hace un año.

Además, las mujeres son más propensas que los hombres a considerar que el consumo moderado de alcohol no es saludable (60% frente a 47%, respectivamente), y los demócratas (58%) y los independientes (55%) son más propensos que los republicanos (44%) a adoptar esta opinión.

Solo hay ligeras diferencias por raza o etnia, educación e ingresos.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Entre los estadounidenses que afirman beber alcohol también hay patrones a la baja. El 24% de los bebedores declara haber tomado una copa en las últimas 24 horas, el porcentaje más bajo de la historia, mientras que el 40% afirma que ha pasado más de una semana desde la última vez que consumió alcohol, "el porcentaje más alto desde el año 2000", dice Gallup.

PUBLICIDAD

Estados Unidos registra anualmente unas 178,000 muertes por uso excesivo de alcohol, según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

A largo plazo, indica el CDC, el consumo de alcohol incrementa el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer, y de sufrir otras enfermedades crónicas como hipertensión, enfermedades cardíacas o hepáticas, infartos, problemas digestivos o debilidad del sistema inmunitario.

También puede causar desórdenes ligados a la salud mental y física, así como problemas cognitivos, familiares y sociales.

Vea también:

Video Casos de cáncer gastrointestinal aumentan en menores de 50 años: te contamos cómo prevenirlo
Relacionados:
Bebidas Alcohólicas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD