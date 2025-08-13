'Ley seca' voluntaria: los estadounidenses beben menos que nunca en casi 90 años, según Gallup

Video Agencias del orden reciben fondos para detectar y arrestar conductores bajo influencia de sustancias

La cantidad de adultos que asegura consumir alcohol se redujo a 54% en Estados Unidos, la cifra más baja en casi 90 años de la encuesta realizada por la consultora Gallup.

La tasa de mayores de edad que ingieren bebidas alcohólicas ya había descendido de 62% en 2023 a 58% en 2024.

La nueva marca de 2025 se acerca a la del 55% registrado en 1958, indica Gallup en un comunicado.

Las marcas más altas, entre 68% y 71% de los adultos ingiriendo alcohol, se dieron entre 1974 y 1981.

También se detecta que los adultos jóvenes mantienen su tendencia a la reducción en la ingesta de alcohol, pasando del 59% en 2023 al 50% en la actualidad.

La tendencia decreciente de los últimos años coincide con las advertencias científicas de que cualquier nivel de consumo de alcohol perjudica la salud, "un fuerte cambio respecto a recomendaciones previas de que el consumo moderado de alcohol podía dar ciertos beneficios protectivos para la salud", indica Gallup.

De hecho, por primera vez en la encuesta, la mayoría de los estadounidenses, el 53%, considera que beber con moderación, o "una o dos copas al día", es malo para su salud. Este grupo ha crecido respecto al 28% en 2018, el 39% en 2023 o el 45% hace un año.

Además, las mujeres son más propensas que los hombres a considerar que el consumo moderado de alcohol no es saludable (60% frente a 47%, respectivamente), y los demócratas (58%) y los independientes (55%) son más propensos que los republicanos (44%) a adoptar esta opinión.

Solo hay ligeras diferencias por raza o etnia, educación e ingresos.

Entre los estadounidenses que afirman beber alcohol también hay patrones a la baja. El 24% de los bebedores declara haber tomado una copa en las últimas 24 horas, el porcentaje más bajo de la historia, mientras que el 40% afirma que ha pasado más de una semana desde la última vez que consumió alcohol, "el porcentaje más alto desde el año 2000", dice Gallup.

Estados Unidos registra anualmente unas 178,000 muertes por uso excesivo de alcohol, según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

A largo plazo, indica el CDC, el consumo de alcohol incrementa el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer, y de sufrir otras enfermedades crónicas como hipertensión, enfermedades cardíacas o hepáticas, infartos, problemas digestivos o debilidad del sistema inmunitario.

También puede causar desórdenes ligados a la salud mental y física, así como problemas cognitivos, familiares y sociales.

