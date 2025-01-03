Director general de sanidad pide incluir advertencias de "riesgo de cáncer" en las bebidas alcohólicas

Video Te contamos después de qué edad el consumo de alcohol aumenta el riesgo de alzhéimer, según experto

Las bebidas alcohólicas deberían llevar una etiqueta de advertencia destacada sobre el vínculo entre el alcohol y el cáncer, dijo en un comunicado el director general de servicios de salud de Estados Unidos, el cirujano general Vivek Murthy.

El consumo de alcohol es la tercera causa prevenible de cáncer en el país después del tabaco y la obesidad, dijo Murthy el viernes en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

“El alcohol es una causa bien establecida y prevenible de cáncer, responsable de aproximadamente 100,000 casos de cáncer y 20,000 muertes por cáncer anualmente en Estados Unidos –más que las 13,500 muertes por accidentes de tránsito asociados con el alcohol por año en EEUU– sin embargo, la mayoría de los estadounidenses desconocen este riesgo”, dijo Murthy. “Este aviso establece medidas que todos podemos tomar para aumentar la conciencia sobre el riesgo de cáncer asociado con el alcohol y minimizar el daño”.

Murthy dijo que la mayoría de las personas desconocen la conexión entre cáncer y alcohol, sustancia que puede aumentar el riesgo de al menos siete tipos de cáncer: "Si bien la evidencia científica de esta conexión ha ido aumentando en las últimas cuatro décadas, menos de la mitad de los estadounidenses lo reconocen como un factor de riesgo de cáncer", apuntó.

El vínculo directo entre el consumo de alcohol y el riesgo de cáncer está bien establecido para al menos siete tipos de cáncer, incluidos los cánceres de mama, colorrectal, esófago, hígado, boca (cavidad oral), garganta (faringe) y laringe, independientemente del tipo de alcohol (p. ej., cerveza, vino y licores) que se consuma.

En el caso específico del cáncer de mama, el 16.4% del total de casos de cáncer de mama son atribuibles al consumo de alcohol.

Actualizar etiquetas de las bebidas alcohólicas

El texto de advertencia en las bebidas alcohólicas no se ha actualizado desde su creación en 1988, dijo Murthy. La etiqueta de advertencia actual no se ha modificado, aunque el vínculo entre el alcohol y el cáncer de mama se conoce desde hace décadas. La decisión de actualizar la advertencia actual la tomará finalmente el Congreso.

PUBLICIDAD

“Dada la evidencia concluyente sobre el riesgo de cáncer por el consumo de alcohol y la responsabilidad de la Oficina del Director General de Servicios de Salud de informar al público estadounidense sobre la mejor evidencia científica disponible, el director general de Servicios de Salud recomienda una actualización de la etiqueta de advertencia para las bebidas que contienen alcohol para incluir una advertencia sobre el riesgo de cáncer”, añadió.

El riesgo de cáncer aumenta a medida que aumenta el consumo de alcohol. En el caso de ciertos tipos de cáncer (como el de mama, boca y garganta), la evidencia muestra que el riesgo de desarrollar cáncer puede comenzar a aumentar en alrededor de una o menos bebidas por día.