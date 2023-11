El efecto no deseado de las fiestas: tres consejos para prevenir la resaca y tres para tratarla

1. Beber café, agua y algunas bebidas. Si te levantas con resaca puede que el cafecito mañanero pueda ayudar a tu recuperación, así que si eres de los que bebe café, no te lo saltes. En cambio, si ves que no te sienta bien, no tomes más. También es importante hidratarse y beber abundante agua, pero tampoco demasiada. Algunas bebidas como zumos de frutas con vitamina C caen bien, aunque hay poca evidencia de que realmente ayuden a que la recuperación sea más rápida.