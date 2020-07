Las salas de emergencia que vació el miedo: cómo la pandemia está afectando la salud de otros pacientes

“Les hablaba: ‘por favor, ayúdenme’. Y me decían: ‘tienes que esperar, estás en la lista’. He estado sangrando exageradamente, sacando coágulos del tamaño de pelotas de golf y mi útero tenía contracciones como si fuera a tener un bebé. Era dolor tras dolor. Todos estos días me he sentido débil y con náuseas”, contó ella a Univision Noticias.