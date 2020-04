La tasa de contagios por covid-19 llega a 6,932 en California y aumenta el número de pacientes en cuidados intensivos

Investigan contagios en centros de atención para ancianos en Los Ángeles

12 casos de covid-19 en hospital de San Francisco

Preparándose para que el sistema hospitalario no colapse

“Allí podremos albergar a 250 pacientes”, dijo a Univision Noticias, Preston Merchant, portavoz del Departamento de Salud. “Nos estamos preparando para que el sistema de salud no colapse como ha sucedido en Nueva York; por eso hemos extendido nuestra capacidad de atención en hospitales y otras instalaciones como hoteles…hacemos lo que podemos”.

Dos muertes más en el condado de Santa Clara

Aunque el condado no ha dado a conocer datos en torno al número de hospitalizaciones o pacientes que están en unidades de cuidado intensivo, Jeff Smith, un funcionario del condado dijo que se han confirmado 152 casos de covid-19 y se sospecha de 90 pacientes que se encuentran en 11 hospitales de la región. Hasta el 30 de marzo, el condado había reportado 890 casos de coronavirus.

“Los números se deben a que la enfermedad comienza a manifestarse 9 o 10 o hasta 20 días después del contagio y la parte crítica no ocurre sino hasta después que aparecen los síntomas”, añadió. “También, hay gente que todavía sigue yendo a trabajar y no toma precauciones adecuadas, y en lugar de ir a un restaurante ahora se reúnen hasta 20 personas en una casa y la gente no está cumpliendo con medidas de aislamiento, y eso representa una mayor gravedad”.