La inusual solicitud de estudiantes de enfermería para ayudar a pacientes con covid-19 en California

Estudiantes de enfermería que se gradúan en esta primavera han solicitado al gobernador de California, Gavin Newsom, que les permitan trabajar en las salas de emergencia de los hospitales o cualquier otro lugar que se necesite asistencia, aún cuando no poseen licencias para ejercer su profesión. Se trata de más de 10,000 estudiantes que quieren ayudar a aliviar la presión que hay sobre los servicios de salud por la epidemia del nuevo coronavirus en EEUU.

“Es decepcionante que no podamos hacer nada y que nos hayan echado de los hospitales”, dijo a Univision Noticias Elena Brown, de 21 años, estudiante de enfermería de la Universidad Dominicana en San Rafael, California. “Nos dijeron que nos fuéramos a casa porque no quieren que vayamos a propagar el virus y nos consideran personas no esenciales; somos 14,000 personas afectadas”.