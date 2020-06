La policía usa balas de goma que pueden matar, cegar o mutilar de por vida a los manifestantes

Nadie sabe con qué frecuencia la policía usa balas de goma, o cuántas personas sufren daños cada año, dijo el doctor Rohini Haar, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California-Berkeley y experto médico de Physicians for Human Rights. Muchas víctimas no van al hospital.

La policía no está obligada a documentar su uso, por lo que no hay datos nacionales que muestren con qué frecuencia se usan, dijo Higgins, ahora profesor adjunto en el John Jay College of Criminal Justice en Nueva York. No existen estándares nacionales para su uso.