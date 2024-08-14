La Organización Mundial de la Salud declara la emergencia global por la rápida expansión de un brote de mpox, la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó este miércoles una emergencia global de salud pública por la rápida expansión del mpox, popularmente conocido como viruela del mono.

La agencia de salud de la ONU dijo que este año se han registrado más de 14,000 casos y 524 muertes, un número que ya supera los del año pasado.

De momento, más del 96% de todos los casos y muertes se han producido en un solo país: el Congo.

Los científicos están preocupados por la propagación de una nueva versión de la enfermedad allí que podría transmitirse más fácilmente entre las personas.

A principios de esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África anunciaron que los brotes de mpox eran una emergencia de salud pública y pidieron ayuda internacional para detener la propagación del virus.

"Esto es algo que debería preocuparnos a todos ... La posibilidad de una mayor propagación más allá de África", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hay pocas dosis de vacunas disponibles en el continente.

El CDC de África dijo anteriormente que el mpox se ha detectado en 13 países este año. Los casos aumentaron un 160% y las muertes un 19% en comparación con el mismo período del año pasado.

“Ahora estamos en una situación en la que (el mpox) supone un riesgo para muchos más vecinos en África central y sus alrededores”, dijo Salim Abdool Karim, un experto sudafricano en enfermedades infecciosas que preside el grupo de emergencia de los CDC de África.

Señaló que la nueva versión del mpox que se propaga desde el Congo parece tener una tasa de mortalidad de alrededor del 3-4%.

Durante el brote mundial de mpox de 2022, que afectó a más de 70 países, murió menos del 1% de las personas.

Qué se sabe del nuevo brote de viruela del mono

La agencia de salud de la ONU dijo que el mpox se identificó recientemente por primera vez en cuatro países del este de África: Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda.

Todos esos brotes están relacionados con el del Congo. En Costa de Marfil y Sudáfrica, las autoridades sanitarias han informado de brotes de una versión diferente y menos peligrosa del mpox que se extendió por todo el mundo en 2022.

A principios de este año, los científicos informaron de la aparición de una nueva forma de la forma más mortal del mpox, que puede matar hasta el 10% de las personas, en una ciudad minera congoleña que temían que pudiera propagarse más fácilmente.

El mpox se transmite principalmente a través del contacto cercano con personas infectadas, incluso a través del sexo.

A diferencia de los brotes anteriores de mpox, en los que las lesiones se observaron principalmente en el pecho, las manos y los pies, la nueva forma causa síntomas más leves y lesiones en los genitales. Eso hace que sea más difícil de detectar, lo que significa que las personas también pueden enfermar a otras sin saber que están infectadas.

En 2022, la OMS declaró que el mpox era una emergencia mundial después de que se extendiera a más de 70 países que no habían informado previamente de mpox, afectando principalmente a hombres homosexuales y bisexuales. Antes de ese brote, la enfermedad se había observado principalmente en brotes esporádicos en África central y occidental, cuando las personas entraban en contacto cercano con animales salvajes infectados.

Los países occidentales frenaron en su mayoría la propagación del mpox con la ayuda de vacunas y tratamientos, pero muy pocos de ellos han estado disponibles en África.

Las autoridades congoleñas dijeron que han solicitado 4 millones de dosis de la vacuna mpox, principalmente a Estados Unidos y Japón.