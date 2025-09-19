La píldora Wegovy, el nuevo medicamento para perder peso que promete una reducción promedio del 16%

Video Advierten que las inyecciones que ayudan a perder peso deben usarse durante toda la vida

La píldora Wegovy, un medicamento oral experimental para la pérdida de peso , ha demostrado una eficacia comparable a la de su versión inyectable.

En un ensayo clínico, pacientes con obesidad o sobrepeso perdieron en promedio un 16.6% de su peso tras 64 semanas.

Este medicamento contiene semaglutida, el mismo principio activo que la versión inyectable, pero se toma una vez al día en pastilla. Según Novo Nordisk, la farmacéutica que la comercializa, ofrece una alternativa para quienes prefieren evitar las inyecciones.

Los resultados del ensayo clínico de Wegovy, la píldora de semaglutida

Wegovy en versión pastilla es un medicamento oral basado en semaglutida, que imita la acción de una hormona natural en el cuerpo llamada GLP-1, que ayuda a reducir el apetito y controlar el peso corporal. La farmacéutica danesa Novo Nordisk desarrolló esta forma oral para ofrecer una alternativa al tratamiento inyectable, ya existente en el mercado.

En el ensayo clínico Oasis 4, participaron 307 adultos con obesidad o sobrepeso , quienes tomaron la pastilla durante 64 semanas. Los pacientes que siguieron el tratamiento según las indicaciones observaron una reducción del 16.6% en su peso corporal, una cifra comparable a la efectividad del medicamento inyectable.

Incluso los participantes que no siguieron completamente las indicaciones perdieron en promedio un 13.6% de su peso, frente a solo un 2.2% en el grupo placebo. Casi un tercio de quienes tomaron la pastilla bajaron al menos un 20% de su peso, sin importar si la tomaron de forma exacta.

Diferencias y ventajas del tratamiento oral de Wegoby

La principal diferencia de Wegovy en pastilla frente a la versión inyectable radica en la forma de administración, lo cual puede hacer que el tratamiento sea más accesible para quienes tienen aversión a las agujas.

Martin Holst Lange, director científico de Novo Nordisk, dijo a NBC News que tener una opción oral permitirá brindar más alternativas a los pacientes y facilitará la adherencia al tratamiento.

Sin embargo, el medicamento debe tomarse con el estómago vacío y esperar 30 minutos antes de ingerir cualquier alimento o bebida, lo que podría complicar su uso para algunos pacientes. Pese a ello, la empresa señaló que no ha observado deserción significativa por estas indicaciones, según lo dijo un vocero a The Washington Post.

Novo Nordisk asegura que los datos de la fase 3 muestran que la píldora Wegovy no solo ayuda a perder peso significativamente, sino que también mejora la capacidad de los pacientes para ser más activos y reduce el riesgo cardiovascular. Sin embargo, la incidencia de efectos secundarios es similar a la versión inyectable.

Wegoby puede causar efectos secundarios comunes como náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, dolor de cabeza y fatiga. Pero también existen riesgos más graves, como inflamación del páncreas, problemas en la vesícula biliar, hipoglucemia en personas con diabetes, insuficiencia renal, reacciones alérgicas y aumento del ritmo cardíaco. Es importante informar al médico sobre cualquier síntoma grave o cambios en la visión o estado de ánimo.

Actualmente, Wegovy en pastilla se encuentra en revisión por parte de la FDA, tras presentar su solicitud en febrero de este año, y se espera una decisión antes de fin de 2025.

