Iglesias en California ya pueden abrir para ofrecer servicios religiosos de manera limitada

“El presidente dice una cosa, el gobernador algo distinto, los condados algo distinto, y han creado una gran confusión", dijo Jackson a Univision Noticias. “¿Cómo voy a abrir una iglesia para seis mil personas con el 25% de mis ovejas? ¿Cómo limitar solo a 100 personas mi congregación? “, añadió Jackson. “Esos números para mí no significan nada; no quiero parecer desafiante ni que no me importa lo que ellos digan, pero lo mejor es no reabrir el próximo domingo en la fiesta de Pentecostés y esperarnos hasta finales de junio” concluyó el obispo Jackson.