Las hospitalizaciones por covid-19 en EEUU alcanzan el pico más alto desde el invierno

Ijlal Babar, director de cuidados críticos pulmonares del Singing River Health System, en la costa de Mississippi, dijo que la afluencia de pacientes covid-19, en su mayoría jóvenes y no vacunados, estaba dificultando la atención en todos los hospitales del sistema. Esto supone un grave problema no solo para los pacientes con covid-19 sino también para los que padecen otras enfermedades. "Debido a que muchos de estos pacientes se demoran, los ventiladores están ocupados, las camas están ocupadas", dijo en declaraciones al The New York Times.