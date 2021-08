La desinformación mata: estas personas rechazaron las vacunas y murieron de covid-19

En Estados Unidos, uno de los países con mayor disponibilidad de vacunas por ser de su propia producción, todavía la mitad de la población no está vacunada. El porcentaje de inmunización con pauta completa es de 49.44%, según los datos del portal de referencia Our World in Data. Una situación compleja especialmente ante el avance de la variante delta, más contagiosa, y que ya representa el 93% de los casos secuenciados.