Hombre con covid-19 sufre un síntoma completamente inesperado (y algo vergonzoso): una erección de cuatro horas

A la larga lista de reacciones que genera el covid-19 sobre el organismo acaba de sumársele otra: una dolorosa y prolongada erección de cuatro horas . Eso fue lo que le ocurrió a un paciente de 62 años en Francia, cuyo caso es publicado en The American Journal of Emergency Medicine .

El paciente en cuestión -cuyo nombre no fue revelado- llevaba hospitalizado dos semanas en el Centre Hospitaliser de Versailles en Le Chesnay, cerca de París, por una dificultad respiratoria que fue empeorando hasta el punto de tener que conectarlo a un respirador artificial por Síndrome Respiratorio Agudo Severo.

Fue en ese momento cuando los médicos notaron algo de lo que no se habían dado cuenta antes: “un priapismo antes no identificado”. En términos más coloquiales: una erección prolongada del pene que no es causada por la estimulación sexual.