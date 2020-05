Pacientes con niveles de oxígeno peligrosamente bajos, pero ni lo sienten, ni lo aparentan: otro enigma del covid-19

“Sus radiografías se ven muy mal, su saturación de oxígeno es terrible y, aun así, están completamente despiertos , alertas en el móvil y todo lo que dicen es que han estado un poco enfermos durante días”, cuenta a CNN Richard Levitan, quien ha sido médico de salas de emergencia en New Hampshire durante 30 años y que estuvo dos semanas en hospitales de Nueva York, epicentro de la pandemia.

Fue allí donde se dio cuenta de este extraño fenómeno en el que las personas se encuentran mucho peor de lo que piensan o aparentan. “Hay una no correspondencia entre lo que vemos en el monitor y el paciente que tenemos frente a nosotros” , explica a Science , Reuben Strayer, médico de emergencia del Centro Médico de Maimonides en Nueva York.

“Normalmente con la neumonía, los pacientes tienen dolor de pecho o al respirar y otros problemas respiratorios. Pero cuando la neumonía asociada al covid-19 se presenta, los pacientes no sienten problemas para respirar, incluso mientras sus niveles de oxígeno descienden. Para cuando lo sienten, tienen niveles alarmantes y neumonía moderada-severa”, explica Levitan en un artículo de opinión publicado en The New York Times.