El vaping y los cigarrillos incrementan entre los jóvenes las probabilidades de infectarse por coronavirus, según estudio

Los expertos que investigan los vínculos entre la covid-19 y el tabaco todavía no disponen de investigaciones concluyentes entre el consumo de tabaco y la susceptibilidad a la enfermedad. Estudios observacionales encontraron que solamente una pequeña fracción de aquellos hospitalizados eran fumadores, aunque otras investigaciones preliminares mostraron que los fumadores que desarrollan covid-19 tienen 14 veces más probabilidades de necesitar un tratamiento intensivo en comparación con los no fumadores.

El estudio, no obstante, tiene limitaciones. Los sondeos no son herramientas ideales porque se apoyan en las respuestas voluntarias de las personas y no hay forma de verificarlas. Los resultados, además, pueden estar condicionados si la muestra de sujetos no es completamente aleatoria.