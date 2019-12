Fue al hospital por un simple resfriado en Nueva York y recibió una factura de 28,000 dólares

"Pensé que era un error", dice ella. "Pensé que tal vez significaban $ 250. No podía entender en qué universo iría a un médico para un cultivo de faringitis estreptocócica y algunos antibióticos y terminaría con una factura de $ 25,000", aseguró.

Lo ocurrido es que la doctora pidió le realizaran pruebas de ADN a la sangre de Alexa, para buscar a las bacterias y virus que causaron sus síntomas. No obstante, los especialistas coinciden en que esta prueba era innecesaria , pues sólo se requiere en casos más graves, como podría ser una neumonía.

"En mis 20 años de ser médico, nunca he ordenado ninguna de estas pruebas, y mucho menos he visto a ninguno de mis colegas, estudiantes y otros médicos ordenar algo así en el entorno ambulatorio", dice ella. "No tengo idea de por qué fueron ordenados".