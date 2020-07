Fiesta familiar de cumpleaños deja a 16 con covid-19, y a casi un mes, muchos siguen con el virus

16 personas contagiadas

Todos los presentes durante aquella fiesta resultaron contagiados con el covid-19 y aunque no todos se hicieron la prueba para verificar que tenían el virus, los síntomas no se hicieron esperar.

"Yo comencé a sentir mucho decaimiento, fiebre, diarrea y algo de tos. Me hice la prueba y salió positiva. Mi niña de un año tuvo fiebre por dos días y luego se alivió, al igual que mi hijo de 15 años, el que perdió el olfato por unos días, pero pronto se recuperó", adujo Guevara, señalando que su esposo también presentó fiebre, dolor en el pecho y falta de oxígeno.

"Volví a salir positiva por segunda vez y siento que hay muchas secuelas. Me despierto con dolor de cabeza y con la indisposición propia de una gripe, además me pican los ojos y tengo un dolor fuerte entre pecho y espalda", adujo.

Un contagio que no esperaba

Para el aviador colombiano y especialista en mercadotecnia Edwin Fernández, el contagio del coronavirus fue algo que no esperaba. Fernández, de 43 años, había declinado la invitación a la reunión familiar debido a que temía contagiarse, pero su hermana, que vive con él, sí asitió al festejo.

"A pesar de no haber ido, yo comencé a sentirme enfermo dos días después de la celebración de cumpleaños. Comencé con una tos seca, escalofríos y fiebre, pero en menos de una semana, ya estaba tosiendo sangre y me faltaba el aire", adujo Fernández.

" Yo creo que estas pruebas no sirven para mucho, pues ¿qué se gana alguien con recibir resultados 15 días después? Imagínate sí alguien es asintomático, estaría contagiando a todos por 15 días ", indicó.

Fernández señaló que todavía se siente enfermo y con un fuerte dolor en su pulmón izquierdo, además que el cansancio ha sido tal, que muchos días no le ha provocado pararse de la cama en absoluto.

"Muchas personas piensan que no se van a contagiar por estar en familia y asumen que todos se están cuidando, pero la verdad es que estamos en una guerra con un ente microscópico peligroso. Por favor, no se reunan innecesariamente, quizás no tengan la suerte que hemos tenido nosotros hasta ahora", finalizó Fernández, indicando que a pesar de todo, está agradecido porque los 16 contagiados siguen vivos.