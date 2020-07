Hombre de 30 años creía que el coronavirus era una farsa, fue a una fiesta covid-19 a contagiarse y acabó muriendo

Según Appleby, el hombre no especificó la fecha exacta de la fiesta, el número de participantes o el tiempo que había pasado entre la fiesta y su contagio.

¿Qué son las fiestas covid?

Acaso aún más perturbador es lo que ahora denuncian autoridades de la ciudad de Tuscaloosa en Alabama: no sólo se hacen esas fiestas, sino que se premia al ‘ganador’ que se contagie primero del virus.

“Todos ponen dinero y luego van e intentan infectarse con el covid-19. Quien se contagie primero se lleva la recolecta. No tiene sentido. Lo hacen intencionalmente” , denunció, vía ABC News , Sonya McKinstry concejal de la ciudad, que es sede de varios campus universitarios.

“Primero pensamos que era un rumor. Pero investigamos y no sólo las oficinas de médicos lo confirmaron, sino que el estado indicó que estaban recibiendo la misma información”, dijo el jefe de bomberos Randy Smith en declaraciones ante el ayuntamiento de la ciudad, sin precisar a qué universidades o escuelas pertenecen los estudiantes.

En Alabama, la orden Safer At Home -que ha sido extendida hasta finales de este mes debido al repunte de casos que ya superan los 30,000- explícitamente indica que quien dé positivo para el coronavirus “debe permanecer en cuarentena por 14 días” y hay multas de hasta 500 dólares para quien la viole, indicó a ABC News Arrol Sheehan, vocero del Departamento de Salud Pública.

Cadena de contagio

Podría no ser un caso aislado. En mayo el estado de Washington alertó sobre estas posibles “fiestas covid” en la que personas no infectadas interactuaban con otras que habían dado positivo al virus con el objetivo de contagiarse y superar la enfermedad, aunque luego se determinó que no había evidencia de que fuera intencional.