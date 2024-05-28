La familia que se contagió de larvas y sufrió una extraña enfermedad tras comer carne de oso negro en parrilla

Una familia quería celebrar una comida especial y terminaron compartiendo una infección por parásitos poco usuales, debido a una carne que consumieron mal cocinada.

Seis de los ocho miembros de la familia se enfermaron de triquinelosis humana, una infección poco común en Estados Unidos que suele adquirirse a través del consumo de carne de caza silvestre, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) en un reporte publicado este mes.

¿Cómo se contagió la familia de triquinelosis humana?

De acuerdo con los CDC, el caso de esta enfermedad se presentó en 2022, cuando seis de los ocho miembros de la familia se contagiaron de triquinelosis humana, luego de que compartieron una comida que incluía la carne de un oso negro.

La familia cocinó la carne con verduras y la sirvió poco cocida debido a que su color negro no permitía identificar si estaba hecha apropiadamente.

A los pocos días de la reunión, en julio de 2022, se informó al Departamento de Salud de Minnesota de un paciente hospitalizado con sospecha de triquinelosis.

El hombre de 29 años fue ingresado con fiebre, dolor muscular severo, hinchazón en los párpados y un alto nivel de glóbulos blancos en la sangre.

El paciente tuvo que ser hospitalizado varias veces debido a sus síntomas, y en una de sus visitas al hospital contó a los médicos de la reunión familiar en la que había consumido carne de oso negro.

¿Dónde consiguieron la carne de oso negro?

El hombre explicó que otro miembro de su familia había cazado un oso negro en el norte de Saskatchewan, Canadá, en mayo de 2022.

“El cazador había recomendado congelar la carne para eliminar los parásitos. La carne se congeló en un congelador doméstico durante 45 días hasta que se descongeló y se asó a la parrilla con verduras”, dice el reporte de los CDC.

Al realizar pruebas a la carne, las autoridades sanitarias identificaron larvas móviles de Trichinella nativa, ya que este tipo de bacterias son resistentes a la congelación.

También otros miembros de la familia que no comieron la carne, pero sí probaron los vegetales, se contagiaron de los parásitos y esto se debió a una contaminación cruzada, explicaron los CDC.

“Es necesario cocinar la carne a una temperatura interna de 165 °F para matar los parásitos de Trichinella. La carne infectada por Trichinella puede contaminar otros alimentos, por lo que la carne cruda debe mantenerse y prepararse separada de otros alimentos para evitar la contaminación cruzada”, dice el reporte de los CDC.



Las autoridades sanitarias recomendaron al miembro de la familia que cazó el oso y proporcionó muestras de carne para las pruebas que desechara cualquier resto de carne.

Todos los casos identificados de triquinelosis se notificaron a los departamentos de salud estatales correspondientes, ya que uno de los seis enfermos vivía en Arizona, cuatro en Minnesota y uno más en Dakota del Sur.

Los CDC recomendaron prestar especial atención cuando se consumen carnes silvestres debido a la fuerte presencia de parásitos en este tipo de animales.

Además, resaltaron que el diagnóstico claro de esta infección podría ser retrasado porque sus síntomas podrían coincidir con otras enfermedades, por lo que en caso de consumir carne silvestre y presentar alguna molestia días después debe informar a su médico.

