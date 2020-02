Estudio dice que propuesta de Sanders de un 'Medicare for All' salvará miles de vidas y ahorrará millones

La publicación especializada en temas científicos The Lancet indica en un estudio que la propuesta de Medicare for All del precandidato demócrata Bernie Sanders, de implementarse, podría salvarle la vida a miles de personas y ahorrarle millones al Estado.

El estudio de la Universidad de Yale, la Universidad de Florida y la Universidad de Maryland determinó que pasar a un sistema de salud universal o single payer/Medicare para Todos no sólo prevendría 68,000 muertes innecesarias al año y ahorraría 2,400 dólares anuales a las familias estadounidenses, sino que también reduciría los gastos al Estado en 13% (el equivalente a 450,000 millones de dólares).

Es justamente ese modelo el que se ha convertido en la principal promesa de campaña de Sanders.

Por single payer system o Medicare for All tal y como lo plantean candidatos como Sanders, se entiende a un sistema de salud dirigido por el gobierno que cubre a todo el que viva en EEUU y que reemplaza a los seguros médicos privados por completo.

El estudio da asidero científico al argumento de los candidatos demócratas progresistas como él. En el pasado, otros análisis habían llegado a la conclusión contraria: que el sistema sería demasiado costoso de mantener.

¿Son confiables estos alentadores hallazgos? ¿Cómo se logra semejante promesa?

Las fuentes -no solo las casas de estudio que hacen el análisis y el prestigioso diario médico donde se publican- ya ofrecen cierto aval. Se trata de un estudio de la Universidad de Yale, Maryland y Florida y publicado nada menos que en The Lancet.

Aunque, como bien acota el diario The Washington Post, hay un matiz: la autora principal, Alison Galvani, directora del Centro de Modelos de Enfermedades Infecciosas y Análisis de la Universidad de Yale, revela que sirvió como “asesora gratuita e informal” a la oficina de Sanders en el Senado para el desarrollo de su plan Medicare for All, un potencial conflicto de intereses que no divulga ninguno de los otros expertos involucrados en la investigación.

En todo caso, los números y proyecciones están ahí para analizarlos.





Visualizar cómo sería



Galvani y su equipo construyeron un modelo llamado single payer interactive financing tool, que permite a cualquier usuario ‘jugar’ con posibles escenarios en variables de ahorros, costos y ganancias relacionados con el sistema de salud.

¿Cuáles podrían ser los ahorros bajo un single payer system? Reducir los precios de los medicamentos mediante negociación, los precios hospitalarios, los servicios clínicos y eliminación del fraude. Las ganancias implican variables como impuestos de distintos tipos y los costos del aumento de uso de servicios médicos al incluir aquellos que hoy en día no tienen seguro médico o quienes no tienen una cobertura.

Usando esa herramienta con la estructura del Medicare actual aplicada a todo el sistema de salud y bajo un escenario de un impuesto de nómina de 10% a los negocios (que en compensación se ahorrarían el pago de seguro médico de sus empleados) y de un 5% al ingreso familiar, el estudio en cuestión concluye que la familia promedio ahorraría más de 2,300 dólares al año (sin preocuparse por copagos o deducibles) y los empleadores ahorrarían a la economía 10,000 millones de dólares.

En total, este s ingle payer system costaría 3 billones de dólares al año (trillions en inglés), en vez de los 3.5 billones que se gastan hoy en día, dice el estudio.

Según The Washington Post, otras proyecciones han calculado un monto superior: el Mercatus Center lo estimó en 3.8 billones por año y el Urban Institute en 4.2 billones al año.

¿Cómo se explican estas discrepancias y a cuál estimación creerle?

La razón -explica The Washington Post- está en que las proyecciones se basan en predicciones de cómo se cree que actuarían pacientes, médicos y hospitales bajo este sistema: ¿cuánta gente usaría más servicios de salud de lo que lo hacen en la actualidad? ¿Cuánto ahorrarían los hospitales en trámites administrativos? Dependiendo de cómo se responda a ellas, el número varía.

Lo que sí está claro es que hoy por hoy 1 de cada 4 estadounidenses ha postergado atención médica por falta de fondos, que 37 millones de estadounidenses no tienen seguro médico y 41 millones lo tienen, pero sin una cobertura adecuada. De datos como estos los autores desprenden que 'Medicare para Todos' salvaría 69,000 muertes innecesarias al año. Para los autores, independientemente de si se ahorran gastos o no, se trata de un “ imperativo moral de proveer salud como un derecho humano”.

¿Mejor que esquemas mixtos?



La autora principal del estudio aclara que estos ahorros no serían posible bajo otros esquemas como el Medicare for all who want it (Medicare para todo el que lo quiera) que proponen otros demócratas como Pete Buttigieg en los que se defiende la idea de que la gente aun pueda mantener una póliza de seguro privada si así lo desea.

“Sin los ahorros de costos farmacéuticos, fees de hospitales y detección de fraude, ese Medicare costaría 175,000 millones de dólares más que el sistema actual, lo que serían 600,000 millones más que Medicare for All”, explicó Galvani a Newsweek.

No obstante, un estudio del Urban Institute y el Commonwealth Fund calcula que esquemas “mixtos” o más moderados como el de Buttigieg costarían la mitad. Tras analizar ocho propuestas de reformas al sistema actual de salud, concluye que “el análisis demuestra que hay más de una manera efectiva de lograr cobertura universal de salud en EEUU y que hay ventajas y desventajas en cada estrategia”.