Esta mexicana hizo 200 viajes de Uber en marzo por su situación económica y ahora sufre los síntomas del coronavirus

El lunes 30 de marzo, a la garganta irritada, la tos leve y el cansancio que ya sentía se sumaron fiebres diarias de 38,7 grados. “Sentía que me estaba quemando. Traía la lengua tan adolorida, llena de granos. Sentía mucha molestia en la boca”, cuenta Guzmán con una tos que la interrumpe cada cierto tiempo, a través del teléfono, desde su cuarentena en su casa en Houston, Texas. El miércoles pasado fue sola en su auto a hacerse la prueba de covid_19 en una estación móvil de Harris Health System, en Texas. Pero el resultado, le dijeron, tardará 10 días en conocerse.

Esta mexicana de 51 años es una de las personas que llenó nuestro formulario ( puedes llenarlo tú también aquí ) y nos contó hace unos días su testimonio de cómo la ha afectadoeconómica y emocionalmente la pandemia. Ella es conductora de Uber desde hace tres años y ese es su único ingreso: si no sale a conducir, no puede pagar la renta, la cuota de su auto nuevo, la comida. Vive con su pareja, de 63 años, y teme por su contagio. Recién el 24 de marzo, su último día de recorridos, Thelma empezó a usar mascarilla.

El martes 7 de abril, angustiada por su salud y su situación económica, llamó a Uber y le explicó su situación al operador que la atendió. “Fue un milagro que me contestaran, no lo estaban haciendo. Le dije ‘no me vine a encerrar en mi casa por pura felicidad. Esto es algo que ninguno de nosotros estaba esperando’”.