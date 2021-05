¿Es posible tener "un millón de amigos" o al menos unos 150? Hora de revisar nuestra idea de la amistad

En cuanto al límite inferior, el de 5 personas, el argumento de este experto es que los seres humanos tienen capacidad cognitiva para albergar solo de cuatro a seis amigos íntimos. En su nuevo estudio Friends: Understanding the Power of Our Most Important Relationships (Amigos: entender el poder de nuestras relaciones más importantes), el antropólogo se ratifica en la idea de que tenemos capacidad para mantener una media de cinco amistades íntimas. El número es reducido porque mantener este tipo de relaciones es costoso, tanto en términos de tiempo empleado como de mecanismos cognitivos: estas relaciones exigen constancia, atención y el manejo de información abstracta y relacional.