“La innovación está ligada a la mentalidad de los inmigrantes”: entrevista con Noubar Afeyan, cofundador de Moderna

Ahora que millones de personas se han vacunado, el potencial del ARN mensajero es evidente, pero hace diez años, cuando Afeyan apostó a Moderna, la historia era otra. “Perseguíamos una tecnología que no tenía precedentes y escuchamos una y otra vez que no era viable, ni probable que tuviera éxito”, cuenta a Univision Noticias.

Su historia personal ya le había enseñado la importancia de desafiarse a sí mismo: junto a sus padres -de origen armenio- huyó de su país natal -Líbano- a los 13 años durante la Guerra Civil. Vivió en Canadá donde obtuvo su título en Ingeniería Bioquímica y luego fue aceptado en un programa doctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), dando el salto definitivo a Estados Unidos donde se consagró como emprendedor.

La respuesta simple a su pregunta, que es la piedra angular de Flagship Pioneering, es preguntarnos: "¿Qué pasaría si...? ( what if)". Esta es la pregunta que ha impulsado la ideación de nuestras empresas, los desafíos que hemos encontrado a lo largo de sus inicios y algunas de las decisiones rápidas más difíciles que debemos tomar todos los días. No tomamos esas decisiones solos. Nos rodeamos de la opinión de expertos clave y nos basamos en la evidencia científica y los datos disponibles frente a nosotros.