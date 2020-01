Entrenar para una maratón alarga la vida. Quizá quieras intentarlo en 2020.

¿Qué es lo que ocurre para que se produzca este efecto beneficioso para la longevidad? Los 138 corredores que participaron en este estudio, que se entrenaron para correr por primera vez la maratón de Londres, recuperaron elasticidad en sus arterias, lo que contribuye a reducir el riesgo de ataques al corazón y accidentes cardiovasculares. Además, su presión arterial mejoró.

Los que estaban menos en forma al principio son los que más aprovecharon estas ventajas, de acuerdo con la investigación que se publicó el lunes en el Journal of the American College of Cardiology.