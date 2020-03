Enfermeras de EEUU ruegan equipos de protección y una mejor planificación contra el coronavirus

Apenas el 19% (un total de 1,885) indicaron que en su lugar de trabajo existe un plan para aislar a un paciente con una posible nueva infección por coronavirus. El 23% informó que no sabe si hay un plan y 30% respondió que su hospital o centro médico disponía de suficiente material de protección.

“Este no es el momento de relajar nuestro enfoque o debilitar las regulaciones estatales o federales existentes. Este es el momento de intensificar todos nuestros esfuerzos”, añadió.

Aunque la encuesta sigue en curso, indicaron que altos porcentajes de hospitales no tienen planes, procedimientos de aislamiento y políticas en lugar para enfrentar el coronavirus; que la comunicación al personal por parte de los empleadores es deficiente o inexistente.

Dijeron, además, que los hospitales no tienen en existencia suficiente equipo de protección personal (EPP) o no tienen existencias actuales disponibles para el personal; y no han brindado capacitación y práctica al personal sobre cómo usar el equipo adecuadamente.