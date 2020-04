En qué consiste la apuesta de Bill Gates para tener más rápido la vacuna contra el nuevo coronavirus

La Fundación Gates, liderada por Bill Gates y Melinda Gates hará inversión con siete posibles desarrolladores de vacunas, según informó en entrevista el jueves en el programa conducido por Trevor Noah, "The Daily Show".

Gates, la segunda persona más rica del mundo, con un patrimonio cercano a los 100,000 millones de dólares, aclaró que no construirá laboratorios para todos los desarrolladores. "Veremos qué vacuna funciona y luego se construirá la fábrica", dijo.

Los tres pasos

Bill Gates publicó un artículo de opinión en The Washington Post días atrás, el pasado 31 de marzo, en el que dijo: "No hay duda de que Estados Unidos perdió la oportunidad de adelantarse al nuevo coronavirus. Pero la ventana para tomar decisiones importantes no se ha cerrado. Las elecciones que hagamos nosotros y nuestros líderes ahora tendrán un enorme impacto en qué tan pronto comienzan a bajar los números de casos, cuánto tiempo la economía permanece cerrada y cuántos estadounidenses tendrán que enterrar a un ser querido debido a covid-19".