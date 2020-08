En defensa de la pereza, incluso en tiempos de pandemia: por qué es importante aprender a no hacer nada

¿Cómo puede ser que uno de los principales gurús de productividad diga semejante cosa? Muy sencillo: “La pereza es precisamente lo que me hace productivo”, señala. Bailey no se refiere a la pereza en el sentido de llenar cada momento con distracciones sin sentido. “Me refiero a la ociosidad apropiada, cuando elegimos no hacer nada. Raramente dejamos descansar a la mente. En lugar de eso, nos pasamos el tiempo libre de distracción en distracción: chequeando el email, surfeando Facebook… actividades que todavía nos cansan más”, apunta.