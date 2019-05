El protector solar se introduce en el flujo sanguíneo tras un solo día de uso, según la FDA

" Los protectores solares no han sido sometidos a las inspecciones regulares de seguridad de los medicamentos , y el personal clínico y los consumidores no cuentan con datos sistemáticos a pesar de su uso extendido durante décadas ", escribieron en el comentario conjunto que acompaña el estudio Robert Califf, expresidente de la FDA, y Kanade Shinkai, especialista en dermatología de JAMA.

Dañino para el ecosistema marino

Los investigadores dijeron, no obstante, que estos resultados no significan que la gente tenga que dejar de usar protector solar. "El hecho de que se absorban no significa que no sean seguros", dijo la coautora del estudio Theresa Michele. "Por eso estamos pidiendo información adicional".