No, los efectos secundarios de las vacunas no son una señal de que tu sistema inmunitario te protegerá mejor

Si a alguien le duele la cabeza o se siente indispuesto después de recibir la vacuna covid -19, es habitual oírle decir algo como "Oh, esto significa que mi sistema inmunitario está trabajando mucho". Por otro lado, cuando las personas no notan nada, a veces les preocupa que la vacuna no esté haciendo su trabajo. Esta percepción no se ajusta a la realidad de cómo funcionan las vacunas.