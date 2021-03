EEUU enviará a México dosis de la vacuna contra el covid-19, informa canciller mexicano

El canciller Marcelo Ebrard no precisó cantidad ni marca, pero un informe previo dijo que Estados Unidos compartiría 2.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneza con México y 1.5 millones de dosis con Canadá. La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) aún no aprueba este antídoto y, por ende, no está usando las dosis que sí podrían utilizar sus vecinos.