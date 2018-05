Duermo poco a diario, ¿es posible compensarlo el fin de semana?

El estudio está elaborado por científicos de la Universidad de Estocolmo, en Suecia, y se publicó esta semana en el Journal of Sleep Research . La investigación analizó los hábitos de más de 38,000 suecos a lo largo de 13 años en busca de respuestas a una de las numerosas incógnitas que todavía existen en la investigación sobre el sueño. Los estudios anteriores sobre este tema preguntaban a las personas sobre las horas de sueño por la noche en general, sin tener en cuenta el día de la semana.

De acuerdo con el estudio, las personas de menos de 65 años que duermen 5 horas o menos cada noche, toda la semana, viven menos años que aquellos que duermen de forma consistente durante siete horas cada noche. Sin embargo, señala el estudio, las personas que no duermen bien a diario pero añaden una o dos horas extra de sueño los fines de semana tienen una esperanza de vida similar a la de aquellos que, de forma consistente, descansan un número adecuado de horas.

La investigación agrupó a los participantes en tres grupos: los que duermen poco (menos de cinco horas por noche); un grupo intermedio (aquellos que descansan 7 horas) y los que duermen 9 horas o más. Después, dividieron de nuevo a las personas en función de sus hábitos los fines de semana. Un dato curioso, para el que de momento no hay respuestas, es que el grupo de personas que duermen durante nueve horas o más cada noche también registra tasas de mortalidad más elevadas.

"No se pueden depositar las horas de sueño"

Por eso es importante que los investigadores se adentren en temas como la deuda de sueño. ¿Es posible compensar esta carencia? Michael Grandner, experto de la Universidad de Arizona, señaló al Washigton Post que el sueño no es como una transacción financiera: no podemos depositar las horas de sueño el fin de semana con la esperanza de utilizarlas después. Una opinión parecida a la del científico del sueño Matthew Walker, quien señaló en NPR que "el cerebro no tiene capacidad para recuperar el sueño perdido".