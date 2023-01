La diferencia entre un infarto y un paro cardiaco como el que sufrió Damar Hamlin, jugador de la NFL

La parada cardiaca súbita se produce de repente y a menudo sin previo aviso. Ocurre cuando un fallo eléctrico del corazón provoca latidos irregulares (arritmia). Al interrumpirse su acción de bombeo, el corazón no puede hacer llegar la sangre al cerebro, los pulmones y otros órganos. Cuando esto ocurre, la persona pierde el conocimiento y no tiene pulso. La muerte se produce en cuestión de minutos si la víctima no recibe tratamiento.