Sí, los atletas como Iker Casillas también sufren de infartos. Te explicamos por qué

Aunque el infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte en el mundo, tanto de hombres como de mujeres, no es habitual que un deportista sufra este tipo de dolencia. Las estadísticas contabilizan un caso de este entre 50,000 atletas que practican deporte, de acuerdo con el diario deportivo español AS .

El papel de la genética

Praveen Garg , cardiólogo y profesor de medicina clínica en la Escuela de Medicina Keck de la University of Southern California señala por su parte a Univision Noticias que “ algunas personas nacen con condiciones congénitas que solo se manifiestan ante actividad física extrema. Esta anormalidad cardiaca puede estar relacionada con el grosor del músculo del corazón, la posición de las arterias que llegan al corazón, o factores relacionados con la conducción eléctrica del corazón, todo lo cual puede favorecer la arritmia”. Esto quiere decir, opina este experto, que cuando un atleta profesional tiene un defecto congénito que no ha sido detectado previamente, “ el estrés físico extremo podría desembocar en una arritmia potencialmente fatal ”.

El futuro de Casillas

Velásquez cree que el futuro deportivo de Casillas “ depende de la presencia o no de otras obstrucciones en las arterias que irrigan el músculo cardíaco y de la función de bomba de su corazón después de este evento”. Si no tiene otras obstrucciones y su función de bomba es normal, señala, “podría seguir compitiendo al mismo nivel, de lo contrario tendría que empezar a considerar retirarse del fútbol profesional”.

Este experto es cauteloso ya que no conoce los detalles del tratamiento, pero advierte que tras la implantación de un stent de metal para liberar la obstrucción debe tomar medicamentos para prevenir la formación de coágulos en dicho dispositivo. “ Estos medicamentos que afectan la coagulación representan un riesgo para una persona que practica profesionalmente un deporte de contacto ”, indica.

En esta línea opina Juan Antonio Corbalán, exjugador de baloncesto del Real Madrid y cardiólogo en la actualidad que cree que Casillas no volverá a jugar al fútbol profesional. "No se puede jugar al fútbol con un stent coronario y mucho menos un portero ", indicó en declaraciones a Televisión Española. "Acabará haciendo una vida absolutamente normal pero, desde mi punto de vista, no jugará en deporte profesional".