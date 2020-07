Denuncian que por no hablar inglés un restaurantero fue catalogado como "indigente" en un hospital

Pero su familia denuncia que desde el 26 de junio un hospital lo tiene catalogado como indigente, porque él no habla inglés y no ha podido comunicarse con el personal médico. Alavez, de 60 años, ingresó por un problema en el apéndice, fue operado de emergencia y ha permanecido aislado durante varios días.



Alavez fue intervenido quirúrgicamente poco después de que llegó al hospital hace 18 días. Su exesposa señala que su recuperación ha sido complicada y que ahora tiene una infección grave. “Él me dice: ‘es que aquí no me hacen caso, no quieren ayudarme’”, denunció ella.