Controversial cambio en directrices de los CDC: personas expuestas al virus no necesariamente deben hacerse la prueba

Si uno queda expuesto al coronavirus por haber estado en contacto con alguien contagiado, la lógica indica que debería hacerse la prueba , pero un cambio en los lineamientos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) ahora indica que no siempre es necesario. La decisión ha dejado atónitos y preocupados a muchos expertos en salud pública que aun no entienden las razones y critican la falta de transparencia de las autoridades de salud al respecto.

“Si has estado en contacto cercano (menos de 2 metros) de alguien con covid-19 por al menos 15 minutos, pero no tiene síntomas, no necesariamente necesitas una prueba a menos de que seas más vulnerable ante el virus o que tu médico o autoridades de salud lo indiquen”, se lee en la web de los CDC.