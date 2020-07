Más pruebas para el covid-19, pero esperas demasiado largas por los resultados

“Es indignante”, dijo Truslow, de 30 años, que ha estado en cuarentena en su casa desde que fue a una manifestación de apoyo a Black Lives Matter en su universidad. Truslow nunca ha tenido síntomas . En este punto, los resultados de la prueba ya casi no importan.

Esto significa que los pacientes y sus médicos, no tienen la información necesaria para saber si deben modificar conductas. Expertos en salud aconsejan a las personas que, mientras esperan, actúen como si tuvieran covid-19 , lo que significa que deben ponerse en cuarentena y evitar estar cerca de otras personas.

Pero reconocen que esto no es realista si la gente tiene que esperar una semana o más.

En California, el gobernador Gavin Newsom habló de este problema con periodistas. “Realmente estábamos progresando como nación, no solo como estado, y ahora estamos empezando a ver retrasos de varios días”, dijo.

“Neutralizan la utilidad de la prueba”

Muchos pacientes sin recursos económicos no tienen la capacidad de aislarse fácilmente porque viven en hogares pequeños con muchas personas. “La gente está tratando de cumplir con las reglas, pero no se les está dando las herramientas para ayudarlas si no saben si dieron positivo o negativo”, dijo.