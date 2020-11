Cómo una mutación del coronavirus al comienzo de la pandemia empeoró todo

“Podría ser que esta mutación es la que creó la pandemia” , dice al diario The New York Times el genetista del Instituto de Investigación Genómica Traslacional de Arizona, David Engelhaler.

Esto no quiere decir que el virus de por sí no fuera contagioso o que igualmente no hubiera habido brotes, sino más bien que la mutación aceleró todo.

Varios estudios coinciden

Un análisis en Reino Unido encontró que las comunidades con la cepa 614G del coronavirus vieron un aumento de casos más vertiginoso que aquellas con la variante de Wuhan. Otro estudio que cita The New York Times indica que los hámsteres se infectaron unos a otros más rápido cuando fueron expuesto a esa variante. Y análisis en tejidos humanos encontraron que la variante también infectó de forma más efectiva a tejidos nasales y bronquiales en un laboratorio.

No obstante, no se debe culpar a la mutación por los repuntes de casos, sino más bien a errores en las medidas de mitigación, insisten los expertos aclarando que tales hallazgos no se pueden distorsionar para justificar ciertas narrativas. “La razón de que esto se está esparciendo es que no hay suficientes medidas implementadas. Pareciera que políticos de mal desempeño quieren culpar al virus. Deberían escoger a alguien de su propio tamaño, no a este virus diminuto”, dice al Times, Kari Stefansson, de deCode Genetics.