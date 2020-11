Sacrifican millones de visones por una mutación del coronavirus que puede poner en peligro la vacuna

"Tenemos una responsabilidad con el mundo"

“El peligro es que el virus mutado pase de nuevo a los humanos y evada cualquier respuesta a vacuna que estaría diseñada a la versión no-mutada de la proteína spike y no la versión adaptada de los visones”, explica a The Guardian Ian Jones, virólogo de la Universidad de Reading, aclarando que hay la posibilidad de que esa mutación de los visones no se transmita de forma efectiva a los humanos por lo que el riesgo sería “teorético” y que Dinamarca está tomando una postura precavida para “evitar esa posibilidad o hacerla mucho menos probable”.